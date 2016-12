Nba: i Bulls schiantano i Pistons di Datome

Cinque gare nella notte di preseason Nba. I Detroit Pistons, ancora senza Gigi Datome, perdono 96-81 allo United Center contro i Chicago Bulls di Derrick Rose, che tornava a giocare per la prima volta sul parquet di casa dal terribile infortunio dell'aprile 2012. La stella dei Bulls firma 22 punti in altrettanti minuti mentre per i Pistons spiccano i 18 del rookie Caldwell-Pope e i 14 dello svedese ex Biella Jonas Jerebko.