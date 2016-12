Basket, Eurolega: Siena lotta, ma vince il Galatasaray

Inizia con una sconfitta l'avventura in Eurolega della Montepaschi Siena . Al Mandela Forum di Firenze la formazione di coach Crespi è stata battuta 75-84 dal Galatasaray . Determinanti i primi due quarti nei quali i campioni di Turchia hanno creato un gap incolmabile per Siena: a metà gara la squadra di Ataman era a +18. La Montepaschi, inserita nel Girone C, tornerà in campo venerdì 25 ottobre sul parquet di Monaco di Baviera contro il Bayern .

Primi due quarti difficili per Siena, con il Galatasaray che gioca uno splendido basket: su tutti Arroyo, che semina il panico tra i campioni d'Italia. Impressionanti le statistiche all'intervallo lungo con la formazione turca avanti di 18 lunghezze (33-51) e un poderoso 8/9 da tre punti solo nel secondo quarto (complessivamente è uno straordinario 9/14). Ci si attende la reazione di Siena, che arriva puntuale all'inizio del terzo quarto. Hackett (che chiuderà con 26 punti e 10/11 da due) piazza subito una pesantissima tripla, poi però sbaglia due tiri su due dalla lunetta. Altra tripla di Nelson, poi è Green a firmare il canestro che vale il parziale di 8-0 per i toscani. La rimonta sembra possibile, ma il Galatasaray non si scompone e torna a macinare gioco: il terzo quarto finisce con i turchi a +11 (52-63). Siena non molla e cerca fino alla fine di rimanere in partita, ma è troppo tardi: una tripla di Ress a poco più di un minuto dalla sirena non spaventa Arroyo e compagni che chiudono con un rassicurante 84-75.

“E' stato un impatto duro con l'Eurolega - commenta a fine partita Daniel Hackett ai microfoni di Sky -. Andare sotto di venti e cercare di recuperare comporta un grande dispendio di energia e infatti nel finale siamo arrivati col fiato corto. Loro sono rodati, hanno capito i nostri meccanismi difensivi, Arroyo ha fatto quello che ha voluto. Ma ho visto l'atteggiamento giusto, sono fiero perché abbiamo lottato fino in fondo”.