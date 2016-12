Nba, Kobe Bryant scalpita: prove di rientro

"Non ho più alcun tipo di dolore, adesso è il momento di muovermi sul campo". Prove generali di rientro per Kobe Bryant. La guardia dei Los Angeles Lakers, ai box dal 12 aprile per un grave infortunio al tendine d'Achille, è sulla via del completo recupero ma il suo utilizzo nella prima gara di Nba contro i Clippers è ancora in dubbio. "Negli ultimi giorni ho corso tanto - afferma Kobe dalla Cina -. Ora devo recuperare il pieno movimento del piede".