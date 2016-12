Nba: Pistons ok senza Datome, New York crolla

La preseason Nba è ormai entrata nel vivo, ma gli italiani stentano ancora a decollare. Gigi Datome, infatti, non scende in campo nel successo dei Pistons sui Brooklyn Nets: al Barclay's Center finisce 99-88 (Drummond 15; Blatche 15), ma l'ex Roma resta in panca per tutta la gara. Gioca discretamente invece Andrea Bargnani, autore di 11 punti a Manchester, ma i suoi Knicks vengono sconfitti 111-81 (Olynyk 15; Diogu 21) dai Celtics.