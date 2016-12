Nba: Bargnani fischiato, Knicks ko a Toronto

E' amaro il primo ritorno a Toronto, da avversario dei Raptors, per Andrea Bargnani, ceduto in estate ai New York Knicks. Il Mago, prima scelta assoluta dei Raptors nel 2006, è stato fischiato dai suoi ex tifosi al momento della presentazione dei Knicks, per i quali è partito in quintetto. New York alla fine ha perso 100-91 questa sfida di preseason e Andrea ha firmato una prova da 10 punti (4 su 9 al tiro) e 4 rimbalzi in 22 minuti.