Nba, i Pistons incantati da Datome: "Gesù è venuto a salvarci tutti"

Gigi Datome è il quarto e ultimo degli italiani approdati in Nba, ma il suo arrivo ai Detroit Pistons non è passato inosservato. Soprattuto tra i compagni di squadra, che hanno apprezzato molto il suo look. In particolare deve essere piaciuto ad Andre Drummond, che ha scherzato mettendo su Instagram un breve filmato in cui inquadra di nascosto Datome. "Gesù è venuto a salvarci tutti", ha scritto facendo riferimento a barba e capelli dell'italiano in stile "figlio di Dio".