Basket, Coppa Italia: Final Eight ancora a Milano

L'annuncio è arrivato durante la presentazione del campionato di Serie A di basket, l'indomani della vittoria della Supercoppa da parte di Siena: le Final Eight di Coppa Italia si disputeranno ancora una volta al Mediolanum Forum di Milano. La tre giorni, in programma dal 7 al 9 febbraio 2014, si giocherà di nuovo in casa dell'Olimpia Milano, che l'anno scorso non risucì ad approfittare del fattore campo, uscendo ai quarti contro la Cimberio Varese.