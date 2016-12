Basket, Petrucci attacca Hackett: "E' la maglia della Nazionale che ti definisce un campione"

Il nuovo affondo del rappresentante della Fip è arrivato questa mattina, a margine della presentazione della Serie A Beko: "Chi non indossa la maglia della Nazionale non è che non è Nessuno, ma non può definirsi un campione. Lo dico col cuore senza fare polemica ma ci crederó fino a che sarò presidente La mia non è una polemica, è una cosa che sto dicendo da trenta anni - ha aggiunto Petrucci - Sono stato, per mia fortuna, a contatto con i più grandi campioni dello sport italiano, parlate con tutti quanti ma la risposta è quella: vincere un campionato italiano, una Coppa, una Supercoppa è bello ma il massimo lo raggiungi solo indossando la maglia del tuo Paese". E ancora: "Non lo dico per polemica: tutti i giocatori italiani sono e saranno da me tutelati. Però se andare all'Olimpiade è un sogno, se Parker o i grandi campioni" partecipano, "se il Dream Team dove c'erano tutti i campioni indimenticabili dell'Nba" scende in campo "non lo dice Petrucci, lo dicono il buon senso e la realtà: se non vinci con il tuo Paese, sì, sei bravo ma non sei al massimo".