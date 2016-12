Supercoppa italiana, vince la Montepaschi Siena: battuta Varese

Anche l'era del budget limitato si apre nel migliore dei modi: la Montepaschi Siena dei miracoli, ereditata da Marco Crespi dopo il passaggio di Luca Banchi a Milano, vince la Supercoppa italiana e chiude un 2013 da favola. Iniziato, per una volta, senza i favori del pronostico e per questo ancora più autentico per contenuti e spirito. La squadra, totalmente rimodellata in estate per esigenze economiche, si aggrappa ai veterani Daniel Hackett e Tomas Ress e conquista il trofeo per la sesta volta negli ultimi sette anni (solo nel 2012 fu beffata da Cantù). Varese, all'asciutto di trofei proprio da una Supercoppa (quella del '99 dopo lo scudetto della stella), è cambiata troppo e accusa il secondo stop importante dopo quello del girone di qualificazione di Eurolega.

Siena comincia subito forte e si spinge sul 12-2, ma Polonara (primo tempo fantastico con 17 punti) avvia un superbreak che si chiude col 22-17 di marca ospite. Sono gli unici strappi dei primi 30', con le squadre che si equivalgono soprattutto negli errori (all'intervallo lungo è +1 Varese). La Montepaschia parte forte nel terzo quarto e una tripla di Ress le consegna il primo massimo vantaggio della serata sul 52-45. La Cimberio è tenuta in vita dal nuovo jolly Aubrey Coleman, mentre fatica nel pitturato Frank Hassell, il sostituto di Dunston. La squadra di Frates regge fino al 30' (52-47) e De Nicolao la riporta a -2 all'ingresso dell'ultimo quarto. Qui si spegne la luce e Siena - come è solita fare - aggredisce la partita con tutti i suoi terminali: tripla di Ress, tripla di Viaggiano, tripla di Green. Poi anche Carter (uno dei più positivi) e ancora Ress per il 68-54 della staffa. L'ultimo periodo recita 29-19 per la Mens Sana e Daniel Hackett fa il pieno di riconoscimenti Mvp dopo quelli ottenuti nelle Final Eight e nella finale scudetto. Ma la differenza non è solo qui: in attesa di esami più sostanziali, Siena sembra aver mantenuto inalterata la sua voglia di vincere. Un segnale importante al campionato che scatta domenica.