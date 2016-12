Basket: maglia blu per l'Olimpia Milano in Eurolega

Il media day organizzato dall'Eurolega è servito all'Olimpia Milano per svelare la nuova divisa che sarà indossata dalla squadra di Luca Banchi nella massima competizione europea. Tutto normale se non fosse per il colore scelto dallo sponsor: si tratta, infatti, del blu. Lo stesso colore, anche se con una totalità più scura, che regna incontrastato sulle maglie della Pallacanestro Cantù, gli odiati "cugini" delle Scarpette Rosse.