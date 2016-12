Nba: la maglia di James la più venduta

"Per me è un grande riconoscimento, più di qualsiasi altro, vedere che la gente che mi prende come esempio e modello, soprattutto ragazzini. Voglio continuare ad essere una fonte di ispirazione per i giovani. Capisco che molti credono in te, che quando indossano la tua maglia possano avere superpoteri. E' come se diventassero parte della tua famiglia e questo lo apprezzo tantissimo", ha detto LeBron James dal ritiro degli Heat alle Bahamas. La maglia di LeBron James è la più venduta anche nelle Filippine mentre in Europa il numero 1, nelle vendite oltre che di casacca, è Derrick Rose. L'asso dei Chicago Bulls, nonostante sia rimasto fuori tutta la stagione per l'infortunio al ginocchio, ha visto la sua canotta prima nelle classifiche di vendita anche in Cina e America Latina.