Danilo Gallinari e Margherita Granbassi in tribuna per il Milan

La passione di Danilo Gallinari per il Milan è storia nota, meno quella della sua compagna di tribuna Margherita Granbassi. La schermitrice, di fede juventina, ha accompagnato il cestista dei Denver Nuggets allo stadio Dall'Ara per assistere all'ultima fatica del Diavolo contro il Bologna. Gallinari e Granbassi, nell'ultimo periodo, si sono affidati alle cure del preparatore Luca Siligardi e hanno frequentato il centro Isokinetic del capoluogo emiliano. Il Gallo da circa un paio di mesi è in Italia per completare la rieducazione al ginocchio infortunato. Negli ultimi tempi è finita sui giornali anche la sua love story con Barbara Faggioli, ex olgettina. Quindi nessun equivoco: Margherita è solo un'amica di... calcio!