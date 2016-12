Europei basket: Francia campione per la prima volta

Allez les Bleus! Alla seconda finale consecutiva dopo quella persa nel 2011 contro la Spagna , la Francia conquista per la prima volta nella sua storia il titolo di campione d'Europa . La nazionale di Vincent Collet, reduce dalla semifinale vinta proprio contro le Furie Rosse dopo un supplementare, supera nell'atto conclusivo della Stozice Arena di Lubiana la Lituania per 80-66 . Un successo strameritato per i transalpini e il suo leader Tony Parker.

La partita dura un quarto, il primo, con la Lituania avanti 22-19. Poi nel secondo periodo, sul 31-31, la Francia produce un break di 21-3 firmato da Batum, Parker e Diot che la porta sul 52-34 e di fatto stende le resistenze dei baltici. All'intervallo la Francia conduce 50-34, che diventa 64-52, massimo vantaggio sul +22, dopo due canestri consecutivi di Boris Diaw, anche lui membro degli Spurs come Parker e De Colo. Al 30' la squadra di Collet guida 68-50 e nel quarto periodo i transalpini possono amministrare con calma e condurre in porto il loro primo successo agli Europei. Sugli scudi Nicolas Batum, 17 punti, Diaw, 15, e Parker, 12. Solo due uomini in doppia per la Lituania: Kleiza con 20 punti e Kalnietis con 19.