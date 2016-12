Basket, Italia bocciata sul campo: ma ora si pensa solo alla wild card

Il basket è sport che va di corsa, chi si ferma è perduto, soprattutto se fa fatica a recuperare e se non è pronto per scalare muri dimenticando possibilmente tutto quello fatto in precedenza, e per di più giocando praticamente tutti i giorni. Il riferimento a fatti o persone non è puramente casuale, è all'Italia di Pianigiani, unica squadra imbattuta al termine del primo girone dell’Europeo, che ha poi perso il filo del gioco, della continuità, del gruppo, al punto da arrivare ottava e ultima della fase finale, battuta anche dalla Serbia, una squadra apparsa allo sbando contro la Spagna ed anche la Slovenia eppure diventata, come la modesta Ucraina di 24 ore prima, troppo grande per un'Italia mai in partita, ormai senza forza, idee e con pochissimi punti di riferimento: forse il solo Datome, malgrado i problemi fisici, non certo Belinelli, un fantasma dopo una prima fase di gran livello ma giocata, è bene ricordarlo, con un pallone apparentemente più leggero, con meno pressione ed aspettative addosso, e con avversari non ancora strutturati bene per fermare il gioco perimetrale italiano, fin lì sciolto ed incisivo.