Eurobasket, Italia sconfitta dalla Serbia: niente pass per i Mondiali 2014

L'Italia più brutta vista agli Europei perde 76-64 contro la Serbia e dice addio ai Mondiali di Spagna 2014. Gli azzurri di Pianigiani, stanchi e feriti nel morale dopo i ko contro Lituania e Ucraina, pagano un'altra giornata nera a canestro di Belinelli e vengono surclassati a rimbalzo dalla squadra di Ivkovic. Avvio da incubo per la Nazionale di Pianigiani, che entra in campo condizionata dalle sconfitte contro Lituania e Ucraina. La Serbia impone subito un ritmo altissimo alla partita: Bjelica firma due triple terrificanti nei primi minuti, poi la squadra di Ivkovic piazza un parziale di 9-0 che suona di mazzata psicologica per Datome e compagni. Il primo quarto si chiude con la Serbia avanti 27-11: in questo Europeo l'Italia non aveva mai iniziato così male. In avvio di secondo quarto i serbi non si fermano e allungano sul +19 (massimo vantaggio) grazie a un canestro di Micic. Ci si attende qualche giocata di Belinelli ma l'azzurro, in ombra nel match contro l'Ucraina dove aveva totalizzato un clamoroso 2/19 dal campo, conferma il suo momento no: alla fine del primo quarto il suo score è di 0/6 con la squadra di Pianigiani che va all'intervallo lungo sotto 41-27. Beli (che finirà con 8 punti a referto) si sblocca all'inizio del terzo quarto con due triple ravvicinate che spingono l'Italia, aiutata anche da capitan Datome, a -9 dalla Serbia (49-40). Ma la squadra di Pianigiani non riesce ad avvicinarsi, sul bilancio del match pesa troppo il disastroso primo quarto e la formazione di Ivkovic continua a dominare a rimbalzo. Piove sul bagnato: si fa male anche Cusin, costretto a uscire per un problema al ginocchio. Dopo tre quarti di partita il gap azzurro è di -11.



Nell'ultimo quarto Datome tiene in vita la squadra di Pianigiani, Cusin stringe i denti e torna sul parquet. Un grande canestro di Gentile, due tiri liberi di Cusin e Datome riportano l'Italia a -8 dalla Serbia a 4'39" dalla fine. Il tempo scorre impietoso, poi due triple consecutive di Kalinic e Markovic fanno calare il sipario sul match a poco più di tre minuti dalla sirena. Non basta il cuore del solito Datome (19 punti per lui) e una bomba di Gentile arrivano quando ormai è troppo tardi. La Serbia vince 76-64, chiude l'Europeo al settimo posto e vola ai Mondiali. Per l'Italia, ottava, resta aperto un ultimissimo spiraglio: quattro posti a Spagna 2014 saranno assegnati dalla Fiba con altrettante wild card. Agli azzurri,a questo punto, non resta che incrociare le dita.



PETRUCCI ANNUNCIA: "CHIEDEREMO LA WILD CARD, CE LA MERITIAMO"

La Federbasket chiederà alla Fiba la wild card per i Mondiali. Lo ha annunciato il presidente Gianni Petrucci. "Se si fosse assegnata la medaglia del cuore l'avremmo vinta certamente noi - ha detto - Giocatori e staff li ho visti commossi a fine partita e questo ci spinge a chiedere con maggior forza la wild card per il campionato del mondo del prossimo anno in Spagna. Sicuramente ci saranno dei economici e finanziari, sicuramente la concorrenza sarà tanta vista che come noi sono escluse nazioni cestisticamente importanti come Grecia, Russia, Turchia, ma è anche vero che noi, con questo ottavo posto, possiamo vantare meriti sportivi più alti, siamo i primi dei non eletti e complessivamente, con tutti i risultati positivi della Nazionale femminile e di quelle giovanili, siamo quinti nel ranking di Fiba Europa. Vorrà dire qualcosa o no?". Per il numero 1 della Fip gli azzurri all'Europeo in Slovenia "hanno compiuto un lavoro straordinario. Mi hanno commosso. Dopo la partita sono stato negli spogliatoi e li ho abbracciati tutti, uno ad uno. Siamo arrivati ad un passo dal sogno e vi posso assicurare che ho sofferto come ai Giochi Olimpici. Tutti pensavano, venti giorni fa, che saremmo usciti al primo turno e invece siamo nelle prime otto d'Europa. E' il frutto del lavoro di Simone Pianigiani che con il contratto di ct a tempo pieno diventa il nostro seminatore per crescere in tutti i settori della nostra pallacanestro. Restituiamo ai club - ha proseguito Petrucci - giocatori sicuramente migliori". Sul caso Hackett: "Se il ct Pianigiani lo convoca in futuro sono contento, se non lo fa ne prendo atto, comunque non interferisco. Mi e' stato detto che aveva problemi fisici. Dico solo che per vincere bisogna essere campioni nella vita e poi sport".