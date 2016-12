Europeo di basket: la finale è Lituania-Francia

Partita pazzesca quella tra Francia e Spagna, con gli iberici che sembrano poter dominare come nei quarti contro la Serbia e all'intervallo sono avanti 34-20. Poi si sveglia un Parker mostruoso, che mette a referto 32 punti con 11/19 dal campo (2/2 da tre) e trascina i compagni all'impresa.

Alla Spagna non bastano i 19 di Marc Gasol e i 17 di Rudy Fernandez, il regno iberico termina dopo due titoli continentali consecutivi. Regge invece soltanto due quarti la resistenza della Croazia, contro una Lituania apparsa addirittura migliore rispetto al quarto di finale contro l'Italia. Gli uomini di Kazlauskas, lanciati dalle prestazioni super dell'ex Milano Jonas Maciulis (23 a referto per lui, miglior realizzatore in campo), di Kleiza e di Kalnietis, regolano senza problemi una Croazia che ha nel solo Bogdanovic (15 punti) la propria bocca di fuoco. Croazia e Spagna si affronteranno domenica per il bronzo, a seguire la finalissima tra Lituania e Francia.