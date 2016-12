Europei di basket 2013: Italia ko con l'Ucraina, il Mondiale si allontana

A meno di 24 ore dalla cocente sconfitta con la Lituania nei quarti, l' Italia perde anche il primo spareggio valido per la qualificazione al Mondiale : alla Stozice Arena di Lubiana si impone l' Ucraina con il punteggio di 66-58. Gli azzurri partono benino con Aradori protagonista (12 punti nei primi 16') ma si perdono in avvio dell'ultimo quarto, subendo un parziale di 11-0. Domani con la Serbia (17.30) ultima chance per qualificarsi a Spagna 2014.

Sembravamo destinati al trionfo, ma dovremo soffrire fino alla fine. I campionati europei dell'Italia non finiscono più. Gli azzurri di Pianigiani accumulano fatiche ma vedono il traguardo Mondiale ancora distante: nell'ultima partita bisognerà battere quella che fino a pochi giorni fa - grazie al primo posto nel girone al termine della seconda fase - sembrava una vera corazzata: la Serbia di Dusan Ivkovic. Una Nazionale che, sulla stessa lunghezza d'onda dell'Italia, ha subito due sconfitte tremende nel momento più importante (Spagna di 30 e Slovenia) della competizione.

L'Italbasket ha avuto per ben due volte l'occasione di evitare questa lotteria: prima contro la Lituania, adesso contro l'Ucraina. Una partita che, giocata a distanza di appena sedici ore dalla precedente, ci toglie la certezza di ogni presunta superiorità sui rivali. Gli azzurri vanno in campo senza energie, con le solite rotazioni ridotte al lumicino. Aradori parte bene e ci porta al 12-5, ma è un fuoci di paglia. Ci affidiamo troppo al tiro da tre punti (che coi minuti comincia a tradire) e facciamo una fatica tremenda a penetrare. Tuttavia l'Italia resta avanti per i primi 20', nonostante un Belinelli irriconoscibili e a tratti deleterio (2/19 totale dal campo). Gentile prova a trascinare la squadra (terrificante la schiacciata del 34-30) ma l'intervallo è cattivo consigliere: 34-35 Ucraina.

Il terzo quarto è già un cattivo presagio e la tripla di Mishula ci manda sotto di tre (48-51). Come con la Lituania, l'Italia comincia in affanno l'ultimo parziale. Soluzioni offensive senza criterio, tante forzature e un numero esorbitante di stoppate subite (anche 0 punti in 5'). Paghiamo - ancora una volta - a livello di stazza, ma in realtà le gambe hanno smesso di girare. L'Ucraina tocca il massimo vantaggio al 34' con Pustozvonov (48-59), Melli prova a rimetterci in partita con un paio di triple tardive e nel finale Jeter ci condanna con i tiri dalla media distanza. L'Italia bella e sfrontata di inizio torneo è stanca. Ma ancora una volta bisogna ricaricare in fretta le pile: con la Serbia è davvero l'ultimo appello.