Basket, Europei: Ucraina ko, Croazia in semifinale

La Croazia conferma i favori del pronostico, batte 84-72 l' Ucraina e accede alle semifinali degli Europei 2013 in Slovenia. La nazionale del c.t. Jasmin Repesa, ex coach di Roma e Treviso, conquista anche il pass per i Mondiali di Spagna del prossimo anno. Dopo un avvio equilibrato, i croati scappano via nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 29-15. Il top scorer è Simon con 23 punti. Ora la Lituania.

La partita è in equilibrio nel primo quarto, chiuso in parità sul 22-22, con gli ex sovietici tenuti in piedi dai canestri del pivot Kravtsov e dell'esterno Gladyr. Nel secondo periodo, sotto 28-25, la Croazia produce un break di 13-0 firmato quasi interamente da Dontae Draper e poi, con le triple di un bollente Simon, tocca anche il +17 (49-32), prima del 51-35 dell'intervallo. In avvio di secondo tempo la Croazia arriva anche a +19 (61-42) ma l'Ucraina del ct Mike Fratello non crolla e si rifà sotto.

Con l'intensità del playmaker Jeter e i canestri dei lunghi Kravtsov e Natyazhko l'Ucraina torna a -9 e poi, dopo la tripla fallita da Korniyenko, è Markota a firmare il nuovo allungo della Croazia, che al 30' guida 70-61. Nel quarto periodo è continuo tira e molla ma i ragazzi di Fratello non riescono a riavvicinarsi e la Corazia chiude 84-72. Sugli scudi Krunoslav Simon, 23 punti con 5 su 8 da tre, e Bogdanovic, 14 punti. All'Ucraina non bastano i 19 punti di Jeter e i 15 di Kravtsov.