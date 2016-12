Europei basket 2013: Slovenia ai Mondiali, Serbia sconfitta

La Slovenia riscatta la sconfitta nei quarti di finale con la Francia e strappa il pass per i Mondiali. Gli uomini di Maljkovic hanno sconfitto 92-74 (Z. Dragic 23; Krstic 16) la Serbia nella prima delle semifinali per il quinto posto: è la terza squadra qualificata per Spagna 2014, dopo i padroni di casa e la Francia. La Serbia, invece, rischia grosso: sabato alle 17.30 affronterà la perdente della sfida tra le sconfitte degli altri due quarti.