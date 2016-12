Europei basket: la Lituania spegne i sogni dell'Italia

Passa la Lituania , ma quest' Italia merita solo applausi. Nell'ultima gara dei quarti di finale di Eurobasket 2013 i baltici vincono 81-77 (Kalnietis e Seibutis 17; Belinelli 22) e raggiungono Spagna, Francia e Croazia in semifinale. Per gli azzurri, in partita fino alla sirena, resta l'obiettivo di strappare un pass per i Mondiali del 2014: oggi alle 14.30 si scende di nuovo in campo contro l'Ucraina di Mike Fratello.

Nei primi due quarti l'Italia è sempre costretta ad inseguire. A sorpresa in avvio sono i piccoli della Lituania, e non i temutissimi lunghi, a farci male: Kalnietis, Maciulis e Pocius sono scatenati, la squadra di Pianigiani arranca ma ha il merito di rimanere in partita nonostante un Datome condizionato da un infortunio al ginocchio. A dare la scossa è la tripla di Gentile in chiusura di primo quarto (22-15 alla sirena), nel secondo si sveglia anche Belinelli che con 8 punti porta di nuovo gli azzurri a contatto: all'intervallo lungo è 40-39 per la Lituania.



In apertura di terzo quarto arriva il primo vantaggio azzurro della gara con il 41-40 di Datome: da quel momento l'Italia cresce notevolmente in difesa e impedisce le penetrazioni lituane. Ma la squadra di Kazlauskas è in serata e col tiro da fuori non molla gli azzurri: al termine di un periodo fatto di continui sorpassi e controsorpassi è Belinelli con una schiacciata in penetrazione a regalarci il vantaggio: 58-57. Ma l'avvio dell'ultimo quarto è massacrante: 15-0 di parziale con Motijunas in grande evidenza, l'Italia rientra fino al -8 di Gentile a 2'43" dalla fine. I sogni si infrangono sul comodo lay-up sbagliato da Aradori a 45 secondi dalla fine, c'è un'altra opportunità con una rubata sul - 6 ma è ancora Aradori a incespicare e a condannare gli azzurri. L'Italia strappa applausi ma è fuori, ora resta l'obiettivo Mondiale da centrare.

IL TABELLINO

Italia-Lituania 77-81 (15-20, 24-18, 19-17, 19-24)

Italia: Aradori 6 (3/7, 0/1), Gentile 15 (3/8, 1/3), Rosselli, Vitali ne, Poeta ne, Melli 2 (1/2), Belinelli 22 (6/10, 2/7), Diener 7 (2/3, 1/2), Cusin 4 (2/5), Datome 10 (2/6, 2/5), Magro ne, Cinciarini 11 (4/6). All: Pianigiani.

Lituania: Motiejunas 7 (2/4), Kalnietis 17 (7/9, 1/3), Kuzminskas, Lavrinovic D. 9 (3/8, 1/3), Maciulis 13 (3/4, 0/3), Delininkaitis ne, Seibutis 17 (6/8), Kleiza 5 (2/3, 0/2), Lavrinovic K., Pocius 11 (1/3, 3/3), Valanciunas 2 (1/3), Javtokas ne. All: Kazlauskas. Arbitri: Belosevic (Ser), Bulto (Spa), Javor (Slo).

Tiri da due_ Ita 23/47, Lit 25/42; tiri da tre: Ita 6/18, Lit 5/14; tiri liberi: Ita 13/17, Lit 16/20.

Rimbalzi: Ita 25 (8 Cusin), Lit 38 (7 Kalnietis). Assist Ita 9 (3 Cinciarini), Lit 14 (5 Kalnietis, Maciulis).

Spettatori: 10.000