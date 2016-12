Basket, Europeo: Serbia-Spagna 60-90, iberici in semifinale

Nel secondo quarto la musica non cambia e la Spagna va all'intervallo lungo in testa 48-23. Nella ripresa i ragazzi di Orenga non mollano la presa, non si rilassano, e trascinati dal duo di guardie del Real Madrid Sergio Rodriguez e Rudy Fernandez, 22 e 19 punti rispettivamente, toccano anche il massimo vantaggio sul +40 (71-31) prima della fine del terzo periodo.



Nel quarto quarto spazio alle seconde linee che fissano il punteggio sul 90-60. La vittoria della Spagna significa che i posti per il Mondiale diventano sette: la Serbia cercherà un pass nel tabellone per i posti dal quinto all'ottavo.