Datome, la stoppata contro la Spagna finisce su Youporn

Tutto un equivoco, ovviamente, nato da una idea lanciata con toni scherzosi da una pagina facebook esplosa durante gli Europei e che intendeva semplicemente spedire in rete una simpatica provocazione:"Questa stoppata ha fatto venire migliaia di italiani, finirà su Youporn".

Post dal contenuto chiaramente goliardico e che voleva sottolineare l'enormità del gesto regalato ai palati fini dalla nuova stella dei Detroit Pistons e l'eccitazione dei fans italiani per una prodezza tecnico/atletica che vale un abbonamento più che un biglietto. Alla fine, però, la stoppata dei desideri sarebbe finita davvero su Youporn. O, perlomeno, così pare a guardare un fotomontaggio che da ore circola on line. "Italian stallion kicks spanish ass", il titolo del video. Traduzione: "Stallone italiano prende a calci un c... spagnolo". Fake o realtà, non è dato sapere. Ciò che resta è il gesto cancellatorio di Gigi. Quello sì che eccita la platea italiana. La sua stoppatissima merita la prima pagina. Ma di basket.