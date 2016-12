Lutto nel basket: è morto Matteo Bertolazzi

Il basket è in lutto: Matteo Bertolazzi, playmaker parmense, si è spento a 34 anni, sconfitto dalla leucemia. Cresciuto nelle giovanili della Virtus, vantava 2 presenze in Serie A con la formazione bolognese nella stagione 96-97. Aveva giocato anche a Forlì, Pistoia, Casalpusterlengo e Vigevano, totalizzando 92 gettoni in Legadue. Il 27 settembre di un anno fa, alla Fulgor Omegna, aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi per motivi di salute.