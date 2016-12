Pietro Aradori e Gigi Datome sono caldi per la Croazia, appuntamento alle 14:30 per seguire la partita in diretta sul nostro sito Sportmediaset.it. Il nostro inviato Stefano Vegliani ha sentito i due azzurri: "Vogliamo vincere per qualificarci da subito ai quarti. Sarà come uno spareggio".