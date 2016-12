Europei basket 2013: Italia stoppata dalla Slovenia

L'inizio vede partire meglio l'Italia con Datome e Cinciarini mentre la Slovenia appare contratta di fronte al proprio pubblico, anche per le due sconfitte in fila con Croazia e Polonia. Gli azzurri, infatti, chiudono il primo periodo avanti 21-18 con un Belinelli ispirato da 5 punti e 4 assist.

Nel secondo periodo è un continuo botta e risposta: i fratelli Dragic portano avanti la Slovenia, 25-21, ma una successiva bomba di Datome vale la nuova parità sul 29-29. I padroni di casa hanno qualcosa in più in vernice e Begic fa +6 sul 42-36, margine che viene conservato all'intervallo sul 45-39 con un Goran Dragic in gran serata (13 punti).

Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a tenere in mano il match. Nachbar firma il 48-41 ma l'Italia ha un sussulto e con un break di 7-0 firmato da Aradori e una tripla di Datome è nuovamente parità sul 48-48. Nonostante l'aggancio la Slovenia non si scompone e arriva un nuovo allungo, +10, per il massimo vantaggio sul 58-48. Gli azzurri sono fermi sulle gambe e faticano a rimbalzo ma all'ultimo mini riposo sono ancora lì, sotto 60-54. Nel quarto periodo è una continua rincorsa per l'Italia: Diener segna da tre, poi lo imita Belinelli mentre Gentile è l'ultimo ad arrendersi.

Ma la Slovenia, con Vidmar a rimbalzo, la tripla di Domen Lorbek e i canestri dei fratelli Dragic, respinge ogni tentativo di rimonta, con l'Italia due volte a -3 (75-72 e poi 77-74) ma incapace di chiudere il gap. La Slovenia, trascinata dal suo pubblico, può finalmente festeggiare un successo di valore: la squadra di Maljkovic gioca con convinzione e domina a rimbalzo e alla fine si gode 22 punti di Goran Dragic, 15 e rimbalzi di Zoran Dragic e i 13 di Nachbar.

All'Italia non bastano i 20 di un coriaceo Alessandro Gentile, i 16 di Datome e gli 11 di Belinelli.