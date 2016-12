Eurobasket, Pietro Aradori e la ricetta dell'Italia: "Divertiamo e ci divertiamo"

Per rendersene conto basta bussare alla porta di una camera dell’Hotel Plaza di Lubiana, una qualsiasi del piano azzurro, magari non a quella di coach Simone Pianigiani che elucubra e programma a tempo pieno, magari a quella di Pietro Aradori, che divide la camera con l’amico-per-la-pelle Andrea Cinciarini, e che vive con estrema leggerezza l’avventura europea, senza distrazioni ma nemmeno tensioni. "A che servirebbe pensarci troppo - dice il giocatore di Cantù - stiamo sereni e facciamo gruppo, cosa che ci viene anche spontanea visto che questa nazionale ha trovato subito la chimica giusta, tecnica ma soprattutto umana. Cioè stiamo bene insieme, e magari anche vinciamo, insieme. Come abbiamo fatto finora, divertendo e divertendoci".



Pietro Aradori, che si definisce "il classico italiano medio, ma con dei capelli straordinari" è diventato per tutti "il cane", ma in realtà è solo "un cane" nel gruppo che aveva cominciato ad accendere l’anno scorso, all’epoca del girone eliminatorio, caricando l’idea della nazionale-canile che, a quanto pare, non dispiace nemmeno al Mister. "Cane sono io - dice - ma cani sono anche loro, i miei compagni, siano quei cani che non si prendono troppo sul serio perché si sentono simpatici e la simpatia è il sale della vita".



All’Hotel Plaza c’è un giro sospetto di twitter perché qui non vale la regola olimpica di Londra 2012 del "niente twitter, siamo inglesi" e proprio Aradori e Datome sono al centro del traffico digitale azzurro. "C’è un modo per misurare l’effetto che fanno in Italia le nostre vittorie - precisa Aradori - ed è quello di contare i followers che ora vedo essere 1500 in più rispetto all’inizio dell’Europeo. E ai numeri si deve per forza credere…".



Ma nella vita del basket ci sono cose più serie, e la Slovenia è una cosa seria. "Non dobbiamo spaventarci anche se troveremo 13.000 persone al Palasport di Lubiana ad alitare contro di noi. Nè dobbiamo temere la Croazia che arriva subito dopo, nel senso che sappiamo di potercela giocare con tutti entrando però nella logica della battaglia: quasi con tutti abbiamo debiti di chili e di centimetri ma noi sappiamo essere una squadra e poi stiamo bene fisicamente. E siamo tranquilli e sappiamo pensare ad una partita per volta per non avere la testa troppo piena di pensieri e di sollecitazioni. Avanti così".