Basket, Europei: Spagna e Francia alla seconda fase, fuori la Macedonia

La vittoria della Croazia sulla Repubblica Ceca (70-53) fa calare il sipario anche sul Gruppo C: oltre alla furie rosse, avanti la nazionale di Jasmin Repesa e i padroni di casa della Slovenia. Nel gruppo dell'Italia, gli azzurri passano al primo posto, davanti alla Finlandia e alla Grecia. Koponen (autore di 29 punti) e compagni, nell'ultima sfida alla Bonifika Arena, hanno battuto gli ex milanesi Fotsis e Bourousis per 86-77. Brutte notizie per i greci, che nel prossimo girone da sei (in cui le squadre entrano con i punti accumulati negli scontri diretti con le altre qualificate) partiranno da zero vittorie, essendo stati sconfitti sia da Finlandia che Italia.

Nel primo raggruppamento, invece, fuori la Germania, cui non basta la vittoria per 80-76 su Israele: oltre a Francia (prima) e Ucraina, avanti pure la sorpresa Belgio (che ha vinto lo scontro diretto coi tedeschi). Completa il quadro generale il Gruppo B, in cui avanzano nonostante due sconfitte (con Bosnia e Montenegro) Lituania e Serbia. Con loro la Lettonia.