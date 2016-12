Basket, Europei: l'Italia batte la Svezia e chiude imbattuta il girone

Non finisce di stupire l' Italia di Pianigiani agli Europei di basket in Slovenia. Gli azzurri, che avevano già staccato il pass per la seconda fase con la vittoria sulla Grecia, hanno battuto nell'ultima giornata del Gruppo D anche la Svezia (82-79), chiudendo al primo posto senza nemmeno una sconfitta. Nel match della Bonifika Arena, l' Italia recupera uno svantaggio di 7 punti nel terzo quarto e vince soffrendo con Gentile top scorer (19 punti).

Anche nella partita che non contava nulla, l'Italia non si tira indietro. Ci sono una statistica da onorare - siamo gli unici a mantenere l'imbattibilità in tutta la competizione - e dei giocatori da rodare. La testa, insomma, non è ancora a Lubiana, sede delle prossime partite degli azzurri, bensì in campo. Seppure le assenze di Belinelli (lasciato a riposo) e Diener (ancora ko per i problemi alla caviglia) non sono il preludio a un pomeriggio di relax. Datome parte in quintetto con Cinciarini, Aradori, Gentile e Cusin e l'Italia parte forte (10-4). La Svezia, che conta su un paio di giocatori Nba come Jerebko (prossimo compagno di Gigi a Detroit) e Taylor, resta in partita e non si scompone mai, tranne quando è il momento di mettere la testa avanti a fine secondo quarto.

Datome è condizionato dai falli e non rivede più il campo, così Gentile si carica la squadra sulle spalle e, a rotazione, tutti provano a dare il loro contributo. La Svezia trova il massimo vantaggio al 26' (56-63), ma l'Italia risponde con un parziale di 14-0 a ridosso del 30', ispirato soprattutto da Cinciarini (alla fine 12 punti con 6/8 dal campo). Il finale comunque è teso e convulso. Aradori va in lunetta e fa 1/2, poi la Svezia sbaglia la tripla del pari sulla sirena. Gli azzurri possono festeggiare ancora: oltre a Gentile, che si prende tiri e responsabilità, e il Cincia, vanno in doppia cifra anche Aradori (16) e Melli (11 con 5/5). Tanti minuti anche per Rosselli e Vitali. Il gruppo, ancora una volta, ha fatto la sua parte.