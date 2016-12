Europei di basket 2013: l'Italia batte la Grecia e vola nella seconda fase

Da applausi le prove di Belinelli (autore di 23 punti, 7 rimbalzi e 3 assist), Gentile (16 punti) e Datome (19).

L'Italia tornerà in campo domani contro la Svezia per l'ultima gara del gruppo. I primi due punti messi a segno dall'Italia portano la firma di Marco Belinelli: nel primo quarto regna l'equilibrio, con cambi di vantaggio continui. Gli azzurri di Pianigiani si portano anche sul +5, ma la tripla nei minuti finali di Perperoglou fissa il risultato sul 16-16. Italia che trova in Andrea Cinciarini il miglior marcatore (5 punti) dopo i primi 10 minuti. All'inizio del secondo quarto Pianigiani manda in campo Poeta per dare minuti di riposo preziosi a Cinciarini. Grecia che allunga sul 25-20, ma una penetrazione e una tripla di Gentile riportano la situazione in parità. Alla guardia di Milano risponde con 4 punti filati l'ex compagno di squadra Bourousis, con la Grecia che sfrutta bene due mismatch causati da due disattenzioni difensive azzurre. Italia che a 3'40" dal termine è già in bonus: un fallo di Cusin a rimbalzo offensivo manda in lunetta la Grecia che fa 33-27, massimo vantaggio ellenico.



Alla fine fuochi d'artifico, con Belinelli che sale in cattedra: il nuovo giocatore degli Spurs prima mette due punti, poi ruba palla e manda a schiacciare Gentile con una schiacciata a due mani che infiamma il palazzetto.



C'è tempo anche per la giocata del campione: tiro allo scadere di Belinelli, che batte sul tempo il raddoppio dei difensori greci sparando in faccia a Papanikolaou la tripla che riporta l'Italia a -2: 38-36 all'intervallo lungo. Terzo quarto che parte con una bomba di Datome che risponde al canestro più fallo di Bourousis. Gentile si rende protagonista nel bene e nel male due minuti più tardi: tiro forzato che finisce tra le grinfie dei greci, ma poi, sul 45-44, è del giocatore di Milano il canestro che firma il sorpasso Italia dopo due quarti all'inseguimento: canestro con esitazione dal palleggio e lay-up vincente. Italia che non si ferma: due triple di Datome, intervallate da una grande azione difensiva che costringe la Grecia all'infrazione dei 24" e da un canestro dal palleggio di Cinciarini, ci regalano il +8. Due tiri dalla lunetta di Belinelli ci portano addirittura sul +10. Due triple, una di Fotsis ed una di Perperoglu, permettono alla Grecia di ricucire lo strappo e portaresi sul 63-56, risultato con cui si chiude il terzo quarto. §



Grande Italia anche nell'ultimo quarto, la squadra di Pianigiani incanta: ma il quintetto di Trinchieri non molla e uno strepitoso Zisis firma il canestro che vale l'aggancio sul 70-70 a 5'20" dalla fine. Finale da brividi a Capodistria. Due liberi e un canestro da urlo di Belinelli ci riportano a +4, poi una grande giocata di Gentile vale il +6 a 1'14" dalla sirena. Altra penetrazione da urlo di Belinelli, poi gli azzurri si permettono il lusso di chiudere con una schiacciata di Gentile: la Grecia si arrende, finisce 81-72.