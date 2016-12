Eurobasket, la Russia eliminata dopo il k.o. con la Finlandia

Dopo la Turchia, anche la Russia saluta gli Europei di basket. La squadra di Karasev ha sciupato l'ultima chance, perdendo al secondo supplementare contro la Finlandia per 86-83. Ai russi non bastano i 25 punti di Shved. Nel gruppo D quasi fatta per l'Italia, con la Svezia costretta a vincere due volte e sperare. Passo avanti per la Spagna nel Gruppo C: 89-53 sulla Polonia e seconda fase a un passo. Germania ko con la Gran Bretagna (74-81).