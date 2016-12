Odom scappa dalla clinica dopo un giorno

Non c'è pace per Lamar Odom. Secondo quanto riporta l'emittente americana Espn, l'ex ala di Lakers e Clippers è scappato dalla clinica di riabilitazione dopo un solo giorno di ricovero. Il giocatore era stato convinto a ricoverarsi dalla moglie Khloe Kardashian, dopo il polverone suscitato negli scorsi giorni dalla sua dipendenza da droghe e alcool. Niente da fare, Odom per ora sembra aver preso un'altra strada.