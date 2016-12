Europei basket 2013: Italia da sogno, lezione alla Turchia

E' un' Italia da sogno. Dopo l'ottimo esordio contro la Russia, gli azzurri trovano la perfezione nella seconda sfida di Eurobasket 2013 , sconfiggendo 90-75 (Aradori 23; Asik e Turkoglu 12) la Turchia . Grande prova corale per la Nazionale di Pianigiani, salda in vetta al girone a quota 4 punti: con un successo nelle restanti tre gare il secondo turno sarebbe pressoché garantito. Sabato alle 17.45, sempre a Capodistria, sfida alla Finlandia .

Il primo quarto si sviluppa punto a punto, con lache sembra tutt'altra cosa rispetto alla scialba Nazionale vista ieri all'esordio contro la Finlandia. Tra gli azzurri è(14 e 10 rimbalzi alla fine) sugli scudi, e l'si aggrappa a lui in avvio per contenere la rabbia della squadra di Tanjevic: a fine periodo è una bomba di(17 a referto) a regalare il primo vantaggio agli azzurri sul 22-19.

La formazione di Pianigiani mette avanti la testa e inizia una grande scalata, con Vitali che mette 5 punti in serie e Gentile che fa malissimo all'ala dei Bucks Ilyasova (11 con 6 rimbalzi per lui) in penetrazione; poi sale in cattedra Belinelli con 10 punti consecutivi, all'intervallo lungo l'Italia comanda 44-34.

Il terzo quarto vede protagonista assoluto Pietro Aradori: il canturino, coadiuvato anche da Cinciarini, piazza 10 punti con 2/2 da tre. L'Italia prende il largo e tocca il massimo vantaggio sul +19 a due dalla fine del periodo, la Turchia cresce in attacco ma al termine del quarto, complice la tripla sulla sirena di Gentile, è sotto 74-57.

L'ultimo quarto è di pura gestione, meno complessa di quella di ieri contro la Russia: la sicurezza arriva con il lay up di Gentile che vale l'81-65, poi è showtime con il nuovo capitano dell'Olimpia che chiude a quota 20 punti. Finisce 90-75 per una strepitosa Italia, che vola in vetta al proprio girone e sabato affronterà la Finlandia per sentirsi già al secondo turno.