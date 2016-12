Basket, Torneo Acropoli: Italia di nuovo ko, sorride la Grecia

Italbasket di nuovo al tappeto. Nella terza e ultima partita del Torneo Acropoli gli azzurri si arrendono 79-65 ai padroni di casa della Grecia e concludono così la manifestazione al terzo posto con quattro punti, dietro Lituania e Grecia. Brutto ko per gli uomini di Pianigiani che erano tornati al successo nell'ultima partita contro la Bosnia. Adesso appuntamento il 4 settembre in Slovenia per il primo match degli Europei contro la Russia.