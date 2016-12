Basket, l'Italia batte la Bosnia nel Torneo Acropoli

Prima della palla a due, era arrivata una brutta notizia per Pianigiani con il forfait di Mancinelli, che dovrà saltare gli Europei per un problema al gemello mediale della gamba destra: l'Italia però scende in campo motivatissima, e parte forte nel primo quarto con Belinelli che veste subito i panni del leader, coinvolgendo tutti i compagni e prendendosi anche due conclusioni da attaccante purissimo. Alla fine saranno 14 per il nuovo giocatore dei San Antonio Spurs. Il primo quarto finisce 18-14 per gli azzurri, ma la Bosnia nel secondo quarto si avvicina sfruttando le carenze dell'Italia sotto le plance, nonostante anche Vitali si sacrifichi da "quattro" dandosi molto da fare sui lunghi avversari.

Si va all'intervallo lungo sul 35-29 per l'Italia. Nel terzo quarto però qualcosa si blocca nei meccanismi offensivi azzurri, con qualche tiro forzato di troppo e poco contropiede. La Bosnia mette la testa avanti di un punto entrando nell'ultimo periodo, ma grazie ad una grande difesa di squadra, che tiene a soli 7 punti nel quarto la formazione di Petrović, e le proiezioni offensive di Cinciarini ed Aradori, 15 punti a testa, l'Italia può rialzare la testa ed alla fine festeggia con merito una vittoria fatta di difesa e sacrificio. Ora l'ultimo match del torneo Acropoli, che ci mette di fronte ai padroni di casa della Grecia, match in programma domani sera alle 20 italiane.