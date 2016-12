Torneo Acropoli, l'Italia crolla con la Lituania

Esordio negativo per la nazionale maschile di pallacanestro nel t orneo dell'Acropoli di Atene , prova generale dei campionati europei che si terranno a settembre in Slovenia . Gli azzurri sono stati battuti dalla Lituania 79-63 (17-16,38-32,60-49). Migliori realizzatori per l'Italia Belinelli e Aradori , entrambi con 15 punti. Per la Lituania in evidenza Kleiza (18). Domani c'è la Bosnia. Pianigiani: "Spero che questa sconfitta non sia inutile".

La squadra baltica è una vera e propria corazzata, non ha perso neppure una partita finora nelle gare di preparazione all'EuroBasket e ha anche battuto di 20 punti (72-52) la Russia, prima avversaria dell'Italia il prossimo 4 settembre all'Europeo.

L'Italia è stanca e con l'infermeria affollata: l'ultimo colpo della sorte è che Vitali e Belinelli hanno avuto la febbre, mentre Mancinelli si ferma dopo dieci minuti di gioco fatti a singhiozzo, prima per un colpo al naso e poi per un risentimento al polpaccio. Gioca solo quattro minuti Guido Rosselli che nei giorni precedenti la gara non si era allenato per una contrattura intercostale.

Con Gigi Datome ancora assente per la distorsione al piede presa in Belgio contro la Polonia, l'Italia si è ritrovata a giocare con Alessandro Gentile nel ruolo di quattro e, con i suoi 2 metri, a difendere su Montiejunas (213). "Abbiamo giocato a lungo con quattro piccoli che sono usciti spremuti dallo sforzo fatto - spiega Pianigiani -. Sapevamo che questo torneo, per le nostre condizioni, sarebbe stato un calvario, e che eravamo assolutamente non competitivi contro una squadra come la Lituania. Le condizioni di Mancinelli e Datome, però, in questo momento mi preoccupano di più perché dobbiamo capire se riusciamo a mettere su una squadra per l'Europeo, e che possa avere un ruolo. La gara contro la Lituania, come le due prossime, sono importanti perché abbiamo giocatori che sono qui per la prima volta qui e che esordiranno all'Europeo, soprattutto per crescere come forza mentale. Nonostante tutto, non dobbiamo farci soverchiare dalle situazioni, ma resistere ed usarle per migliorare azione dopo azione, un possesso alla volta, senza guardare il punteggio, per correggerci e diventare comunque migliori".

Per alcune distrazioni difensive consecutive, dopo un inizio più che buono, l'Italia comincia a perdere il contatto con la Lituanai tra il 12' e il 15' e si ritrova sotto di 6 punti (21-27). Le distrazioni divengono vere e proprie pause nella continuità agonistica dell'Italia, in attacco come in difesa: nei primi 5' minuti del terzo quarto la Lituania, che gioca con efficacia la carta della superiorità fisica, segna il doppio dei punti dell'Italia (parziale di 7-15, mentre si va sul 39-53) con una presenza in campo che toglie in alcuni momenti l'iniziativa. E' un gioco di corsa, precipitoso senza cercare il tiro migliore per l'Italia. Rientra Cinciarini e realizza due giochi da tre (47-58 al 29'). Aradori spinge la squadra in attacco e difesa, con Melli che, da centro si fa largo sotto canestro. La Lituania gestisce il vantaggio di dieci punti (58-68 al 36') mentre l'Italia si ferma qui. Domani, nella seconda giornata, l'Italia gioca contro la Bosnia Erzegovina alle 20,30 (ora italiana).