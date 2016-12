Nba, ritrovato Lamar Odom: era in un hotel a Los Angeles

Lamar Odom non è scomparso, ma si trova in un hotel di Los Angeles dove, in compagnia di alcuni amici, sta cercando di sconfiggere la dipendenza da crack con cui lotta ormai da due anni. A dare la notizia del ritrovamento del 33enne ex Lakers e Clippers, di cui non si avevano notizie da giovedì scorso, è stato l'agente Jeff Schwartz. "Non è vero che è sparito, sua moglie sa benissimo dove si trova", ha assicurato a Espn.