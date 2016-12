Lamar Odom è sparito: paura in Nba

Sono ore di preoccupazione nel mondo del basket degli Stati Uniti. Lamar Odom, ex di Clippers, Lakers e Mavericks, è sparito da ormai tre giorni e di lui non si hanno più notizia. Il cestista Nba, 33 anni, era stato cacciato di casa dalla moglie, la showgirl Khloe Kardashian, dopo che il lungo americano si era rifiutato di andare in terapia per curare la sua dipendenza dal crack. E proprio questo fa temere ancora di più famigliari e amici.