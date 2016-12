Nuova maglia per Kobe Bryant e compagni per le Hollywood Nights. I Los Angeles hanno lanciato con un video su Instagram i dettagli della nuova divisa per la stagione 2013-2014. I Lakers utilizzeranno anche le nuove divise a mezze maniche: saranno di colore bianco e indossate sicuramente durante la partita di Natale contro i campioni in carica dei Miami Heat.