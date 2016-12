Basket, l'Italia torna a vincere

L'Italia del basket prosegue la sua preparazione in vista degli Europei in programma dal 4 al 22 settembre in Slovenia. Alla Bonifika Arena di Koper, gli azzurri si impongono in amichevole 89-73 contro il Montenegro riscattando le battute d'arresto degli scorsi giorni (ben tre ko consecutovi). Gli uomini del ct Simone Pianigiani, privi di Datome e Cinciarini, hanno mostrato buoni passi avanti rispetto alle ultime uscite.