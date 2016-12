Allen Iverson sta per annunciare il ritiro ufficiale

Allen Iverson è pronto a prendere la decisione più sofferta della sua vita: a 38 anni il play-guardia statunitense lascerà definitivamente il mondo del basket. Atteso nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale: fermo dai primi mesi del 2011 quando, dopo essere stato ingaggiato dal Besiktas , era stato bloccato da un infortunio, era in attesa di una squadra per tornare in Nba . Ma offerte, per il momento, non sono arrivate: da qui la decisione.

Prima scelta al draft Nba nel 1996, Iverson aveva militato per undici stagioni nei Philadelphia 76ers, giocando inizialmente come playmaker. Con l'arrivo in panchina di coach Larry Brown, si trasforma in guardia mettendo in mostra straordinarie qualità. In rapporto alla sua struttura fisica di sicuro non imponente rispetto ad altri fuoriclasse del basket americano (183 centimetri per 77 chilogrammi), Iverson è considerato uno dei giocatori più tecnici di tutti i tempi.

The Answer ha giocato quattordici stagioni in Nba, dal 1996 al 2010, raggiungendo le Finals nella stagione 2000-01 nelle quali Philadelphia si arrese solo ai Los Angeles Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. In quello stesso anno venne eletto Mvp della regular season, mentre per quattro volte si laureò miglior marcatore della stagione (1998-99, 2000-01, 2001-02 e 2004-05).

Tornato a Philadelphia nel 2009 dopo le esperienze con i Pistons e i Grizzlies, era infine sbarcato in Europa firmando un contratto di due anni in Turchia con il Besiktas. Poi l'infortunio, la speranza di rivivere le emozioni dell'Nba e il ritiro. L'annuncio ufficiale dell'addio è atteso nei prossimi giorni.