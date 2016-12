Basket, Kobe Bryant torna a correre quattro mesi dopo l'infortunio

Kobe Bryant non vuole perdersi l'opening game della prossima stagione Nba, in cui i Lakers giocheranno coi Clippers il 29 ottobre. Allora saranno passati sei mesi a mezzo dal terribile infortunio che lo scorso 13 aprile ha coinvolto il Black Mamba durante la gara con Golden State: rottura del tendine d'Achille e lungo stop (si pensava fra gli 8 e i 12 mesi). Il recupero di Kobe però va alla grandissima: merito dei medici e della sua straordinaria forza di volontà, che da un paio di giorni gli permettono già di correre sul tapis roulant. "Voglio tornare per vincere il sesto anello della mia carriera - ha detto Bryant - e non farò da comparsa". GUARDA IL VIDEO POSTATO DA KOBE SU INSTAGRAM