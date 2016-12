L'Italia migliora, ma non basta: ko anche con la Polonia

Tre su tre. L'Italbasket esce sconfitta 82-79 dal confronto con la Polonia e incassa così il terzo ko su altrettante partite all'European Basketball Tour di Anversa, torneo amichevole di preparazione agli Europei in Slovenia. Gli uomini di Pianigiani forniscono una prestazione migliore rispetto ai match persi con Belgio e Israele, ma non basta: i polacchi vendicano così la sconfitta di pochi giorni fa subìta alla Trentino Cup.