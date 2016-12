Basket, Italia battuta dal Belgio 76-57

Brutta sconfitta degli azzurri del basket che ad Anversa hanno perso contro i padroni di casa del Belgio per 76-57 (29-15, 40-33, 60-44) nella prima partita dell' European Basketball Tour . Miglior marcatore azzurro è stato il neo giocatore di Nba, Gigi Datome con 12 punti, poi Pietro Aradori con 9. Oggi l'Italia affronterà alle 18 Israele che, a sua volta, ha perso 72-75 contro la Polonia nell'altra gara in programma nella giornata.

E' stato un match in cui dove l'Italia è partita male segnando solo 14 punti nel primo quarto. ''E questo è un approccio che non ci possiamo permettere - ha commentato il ct Simone Pianigiani -: siamo partiti timorosi, scollegati, soft, e non va bene. Poi ci sono stati i tiri aperti sbagliati, ma sappiamo che ci può stare con i carichi di lavoro tenuti finora. Di sicuro con il 29-14 per loro del primo quarto abbiamo buttato via la possibilità di fare un buon allenamento''. D'altronde questi siamo, e siamo anche consci che quei tiri vanno segnati se vogliamo alzare il nostro livello''.

IL TABELLINO DELLA GARA

Belgio-Italia 76-57 (29-15; 40-33, 60-44)

Italia: Cavaliero ne, Mancinelli 6 (3/6, 0/3), Poeta 4 (1/1, 0/1 da tre), Melli 1 (0/1), Vitali 3 (0/2, 1/1), Cusin* 4, Datome* 12 (4/7, 0/2), Diener * 2 (1 /4, 0/1), Gigli 7 (2/4), Rosselli, Magro ne, Cinciarini ne, Belinelli* 5 (1/ 4, 0/6), Gentile* 4 (2/9), Aradori 9 (2/4, 0/1). Allenatore Simone Pianigiani. Assistenti Luca Dalmonte, Mario Fioretti.

Belgio: Lojeski* 19 (5/8, 2/2), Van Rossom* 18 (1/3, 4/7), Beghin* 16 (6/10, 1/2), Hervelle* 4 (1/3), Mwema 2 (1/5), Tabu* 10 (2/4, 2/5), Serron 4 (2/6), Muya (0/1, 0/1), Dressen ne, Gillet, Massot (0/1), Driesen 3 (0/2, 1/2). Allenatore Eddy Casteels.

Arbitri: Delestree, Oved, Trawick

Note: Antisportivo a Datome (42-35 al 21') Tiri. T2 Ita 16/42, Bel 18/43; T3 Ita 1/15, Bel 3/19; TL Ita 22/30, Bel 10/20. Rimbalzi: Ita 32, Bel 40. Assist: Ita 7, Bel 19 Parziali: 5' 11-4; 15' 36-22; 25' 53-37; 35' 62-48.