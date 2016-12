Italia, Pianigiani: "Voglio l'atteggiamento giusto"

Dopo la Trentino Cup e gli allenamenti a Trieste, l'Italia prosegue nella marcia di avvicinamento agli Europei in Slovenia dal 4 al 22 settembre con la trasferta ad Anversa per l'European Basketball Tour con Israele, Polonia e Belgio. Domani, sabato, il debutto alle 20.30 contro i padroni di casa, poi nelle sere successive Israele e Polonia, già battute a Trento. Il ct Simone Pianigiani ha fatto il punto della situazione: "Faremo poche sedute di allenamento da ora in avanti, fra gare e viaggi. Le partite saranno quindi il nostro allenamento, cioè la nostra opportunità di crescita affrontando le difficoltà che troveremo di volta in volta".

Sulle gare ha aggiunto: "Ad Anversa ritroviamo di nuovo Israele e Polonia. Sicuramente sono squadre che sono cresciute in questi giorni, ci conoscono e faranno degli aggiustamenti nel loro modo di giocare. Questo sarà un test in più per noi, anche perché li affronteremo lontano da casa, in situazioni diverse. Se il Torneo di Trento ci ha dato modo di abbozzare la nostra identità negli allenamenti di Trieste abbiamo lavorato per consolidarla. Dalle gare di Anversa mi aspetto il tentativo di tenere il più possibile, nel corso delle tre gare, un atteggiamento mentale giusto, nel momento in cui i carichi agonistici sono al massimo".

Dopo la trasferta in Belgio l'Italia rientrerà a casa e poi giocherà il 22 e il 24 agosto contro Montenegro e Slovenia a Capodistria e poi ad Atene, dal 27 al 29 agosto, contro Lituania, Bosnia Erzegovina e Grecia.

Il programma dello European Basketball Tour Antwerp 2013 alla Lotto Arena 17 agosto 18,00 Israele-Polonia 20,30 Italia-Belgio 18 agosto 18,00 Italia-Israele 20,30 Belgio-Polonia 19 agosto 18,00 Italia-Polonia 20,30 Belgio-Israele