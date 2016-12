Nba, i Detroit Pistons dedicano una maglia alla città

Nella prossima stagione Nba i Detroit Pistons avranno una terza maglia speciale. Sul petto non avrà nè la scritta Detroit, nè Pistons' ma "Motor City", in onore delle radici delle città, legate all'industria automobilistica, e sarà di un colore blu molto scuro, come quello delle tute da lavoro degli operai delle grandi fabbriche di macchine. La squadra nella quale giocherà Gigi Datome ha lanciato questa casacca legata alla promozione "Motor City Sundays at the Palace" visto che i Pistons giocheranno con questa maglia soprattutto nelle gare casalinghe ad Auburn Hills di domenica, la prima il 3 novembre contro i Boston Celtics. "Quando dice Motor City chiunque nel mondo sa che si parla di Detroit. Siamo orgogliosi di rappresentare la città e speriamo che queste maglie serviranno a dare ancora più fiducia ai fans e ai cittadini", ha detto Dennis Mannion, Ceo dei Pistons.