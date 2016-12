Nba, Bryant: "Il tendine è ok"

Kobe Bryant procede a grandi passi verso il ritorno in campo, che con ogni probabilità sarà per la preseason in ottobre dei suoi Los Angeles Lakers. "Il recupero del mio tendine sta procedendo molto molto bene. Sono stato davvero fortunato", ha detto Bryant da Manila, nelle Filippine, una delle tappe promozionali del suo tour in Asia. Kobe, che è stato operato pochi giorni dopo la rottura del tendine d'Achille lo scorso 12 aprile nel match dello Staples Center tra i suoi Lakers e i Golden State Warriors, ci tiene anche a sottolineare il lavoro dei trainer che lo seguono ovunque.

"I preparatori vengono con me dovunque. In vacanza con la famiglia, nei viaggi di lavoro, sono sempre al mio fianco", ha aggiunto Bryant.