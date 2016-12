Basket, Bargnani: "La polmonite non ci voleva"

L'Italia rischia di dover fare a meno anche di Andrea Bargnani per gli Europei in Slovenia in programma dal 4 al 22 settembre. Il Mago, passato nelle scorse settimane dai Toronto Raptors ai NY Knicks, ha espresso su Twitter la propria delusione: "Mi dispiace tantissimo non poter tornare in raduno a Trieste con i miei compagni. Spero che i dottori e la terapia riescano a mettermi in campo il prima possibile. La polmonite proprio non ci voleva...".