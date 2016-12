Trentino Cup: l'Italia fa tre su tre contro la Polonia

Inizio non facile per gli azzurri, che vanno sotto anche di sette lunghezze nel primo quarto: lay-up vincente di Belinelli da una parte, ma poi si va nell'altra metà campo. Raddoppio di Vitali su Lampe, scarico in direzione di Szubarga che mette la tripla del 17-10. Italia che risponde con i contropiedi di Gentile e Mancinelli, 17 e 10 punti a testa alla fine, e va all'intervallo lungo sul punteggio di 41-32. Pianigiani non vuole vedere un altro finale sofferto come quello di ieri sera, i suoi ragazzi afferrano il concetto e nel terzo quarto infilano il parziale decisivo: Belinelli si applica in difesa e seleziona bene i suoi tiri, chiudendo con un 5-7 dal campo, 10 punti e ben 4 passaggi vincenti per i compagni. Gentile è un fattore, mentre dall'altra parte Cusin e Gigli si arrangiano come possono contro un Maciej Lampe scintillante: il lungo del Barcellona chiude con una doppia doppia da 24 punti ed 11 rimbalzi. Ma alla fine è tutto inutile. Nel quarto periodo Pianigiani prova con profitto Diener in cabina di regia, ed alla fine c'è spazio anche per i giovani Magro e Moraschini. Sulla sirena finale il tabellone dice 76-65 Italia, che chiude imbattuta la Trentino Cup e guarda verso la Slovenia con più ottimismo.