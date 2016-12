Calendario di Serie A: Siena-Cremona e Brindisi-Milano

La neopromossa Pistoia debutta in Brianza contro Cantù mentre il match di maggior rilievo è quello di Bologna tra la Virtus e il Banco di Sardegna Sassari.

Per quanto riguarda gli altri big match il 20 ottobre a Milano il tradizionale derby tra EA7 Emporio Armani e Cimberio Varese, la riedizione della finale scudetto tra Montepaschi e Virtus Roma è in programma il 15 dicembre a Siena mentre il 22, prima di Natale, va in scena la sentita sfida lombarda tra Cantù e Milano al Pianella.



Capitolo playoff: nel caso di partecipazione di una squadra italiana alla Final Four di Eurolega (in programma al Forum di Milano dal 15 al 18 maggio) inizieranno mercoledì 21 maggio, per concludersi con eventuale gara 7 di finale il 29 giugno; nel caso invece in cui non vi sia nessuna squadra italiana impegnata, i playoff inizieranno lunedì 19 maggio con eventuale gara7 di finale prevista per il 27 giugno. Da quest'anno i quarti di finale torneranno a disputarsi sull'arco di cinque gare, mentre saranno al meglio delle sette le semifinali e la finale. Prima del via della regular season il 13 ottobre, martedì 8 va in scena la Supercoppa italiana: di fronte la Montepaschi Siena e la Cimberio Varese. Altre date da ricordare: dal 7 al 9 febbraio 2014 la Final Eight di Coppa Italia mentre l'All Star Game si giocherà il 13 aprile.

Questo il programma della prima giornata, in programma domenica 13 ottobre alle 18.15:

Montepaschi Siena-Vanoli Cremona

Cimberio Varese-Grissin Bon Reggio Emilia

Pallacanestro Cantù-Pistoia Basket 2000

Pasta Reggia Caserta-Umana Reyer Venezia

Sidigas Avellino-Victoria Libertas Pesaro

Enel Basket Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano

Sutor Montegranaro-Virtus Roma

Granarolo Bologna-Banco di Sardegna Sassari