Olimpia Milano, il nuovo play sarà Curtis Jerrells

Sarà quasi certamente Curtis Jerrells il nuovo play titolare dell 'Olimpia Milano . La guardia di Austin, è intenzionata ad accettare la seconda proposta pervenutagli dall 'EA7 in poche settimane, dopo aver rifiutato la prima, troppo bassa. L'ex play del Besiktas ha vinto la concorrenza di Shelvin Mack , che ha deciso di restare ad Atlanta, e di AJ Price. Con l'ufficialità dell'operazione si completerà il rivoluzionario mercato di Milano.

Jerrells completa il roster a disposizione del nuovo coach Luca Banchi: l'anno scorso al Besiktas ha viaggiato a 14.2 di media con 2.9 assist, prima di trasferirsi ai Maine Red Claws in D-League (14.9 con 5.4 assist). Intanto un ex meneghino, Gianluca Basile, si dirige verso Brindisi: "Giocare nella Enel mi farebbe piacere - le sue parole in un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno -, ma prima bisogna risolvere alcuni problemi".